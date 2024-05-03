Власти снова ищут подрядчика для временной дороги на улице Благовещенской

Администрация Калининграда снова ищет подрядчика на строительство временной дороги на улице Благовещенской за 44,6 млн рублей. На прошлом аукционе за 42,2 млн рублей определить исполнителя работ не удалось, на конкурс не было подано ни одной заявки. Новый тендер размещён на портале госзакупок.

Полотно должно появиться на проектируемой улице Благовещенской от пересечения с улицей Суздальской до кругового движения на улице Молодой Гвардии. Подрядчику предстоит подготовить грунт для прокладки дороги, положить бетонные плиты, установить временное освещение и дорожные знаки. На работы исполнителю дадут 90 дней, его определят 16 мая. Заказчиком выступает МКУ «ГДСР».

«Новому Калининграду» не удалось получить оперативный комментарий в администрации города по поводу того, с какой целью власти планируют временную дорогу. Согласно проекту, она пройдет возле строящейся школы на улице Благовещенской. На объекте работает компания «Мегаполис» депутата областного заксобрания Евгения Морозова. По словам Елены Дятловой, учреждение должно будет частично разгрузить переполненную школу № 58 на улице Артиллерийской. Его строят рядом с кварталом «Русская Европа» на территории в 2,9 гектара. Подрядчик должен закончить работы до октября 2024 года.

Проектированием улицей Благовещенской занимается ООО «Асгард». Стоимость работ оценивается в 18,9 млн рублей. Дорога должна связать Восточную эстакаду (улица Покрышкина) и улицу Гагарина и пройти мимо Суздальского леса. С обеих сторон улицы предполагаются тротуары. Планируется велодорожка с одной или двух сторон (это определят проектировщики). Дорога будет четырехполосной. Ее строительство планируется завершить к 2026 году.