В Знаменске в субботу приступают к высадке сада из роз у стен кирхи святого Якоба

В Знаменске приступают к воплощению в жизнь проекта «Фермы Тюниных» — созданию розового сада у стен кирхи святого Якоба. Об этом сообщается на странице фермы «ВКонтакте».

«Друзья, 4 мая в 11 часов у кирхи святого Якоба мы начинаем высаживать розы, наш проект „Любимая роза“ обретает реальные очертания. Мы будем рады всем желающим присоединиться к созданию розового сада. Большая просьба, по возможности возьмите с собой лейки, ведра, лопаты», — говорится в сообщении.

Напомним, о планах разбить розовый сад в Знаменске между кирхой Св. Якоба и зданием администрации в апреле прошлого года «Новому Калининграду» сообщил директор «Фермы Тюниных» Дмитрий Тюнин. «Идея такая, чтобы увековечить в розах известных людей, которые имели какое-то отношение к Велау или Знаменску, начиная с герцога Альбрехта и королевы Луизы. Матвей Платов со своими казаками, вот стоит памятный крест тем событиям, которые здесь происходили с нашими казаками в 1807 году. Будет роза Платова, будет роза Дениса Давыдова, который с ним воевал и много произведений написал в том числе про Велау, когда здесь бои шли. И у нас похоронена Роза Шанина, снайпер, герой войны. Для нее уже есть именная роза», — рассказывал он.