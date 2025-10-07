В Знаменске на кирхе Святого Якоба начались противоаварийные работы

В Знаменске на кирхе Святого Якоба начались противоаварийные работы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

В Знаменске начались противоаварийные работы на кирхе Святого Якоба. О том, что каменщикам предстоит в первую очередь сохранить восемь кирпичных сводов кирхи, «Новому Калининграду» рассказал руководитель компании «Мироздание» Михаил Тимошенко, который выполняет работы на объекте. Тимошенко также отметил, что в последний раз противоаварийные работы в кирхе проводились около 15 лет назад. Несмотря на то, что они были «неплохого качества», подрядчику снова необходимо приложить усилия, чтобы остановить процесс постепенного разрушения.

О старте работ сообщил в своём паблике и местный предприниматель, директор «Фермы Тюниных» Дмитрий Тюнин. «В кирхе Святого Якоба начались противоаварийные работы, — сообщил он. — Это значит, что множество узлов и элементов кирхи, которые находятся в очень плохом и даже в аварийном состоянии, будут сохраняться и консервироваться».

Тюнин добавил, что подрядчик успел выставить строительные леса и готовится к работе, а также напомнил, что в 2023 году кирха стала победительницей конкурса Минкультуры РФ на проведение противоаварийных работ.

Напомним, что в мае 2024 года в Знаменске приступили к созданию розового сада у стен кирхи Святого Якоба. О планах разбить розовый сад в Знаменске между кирхой и зданием администрации в апреле 2023 года «Новому Калининграду» сообщал Дмитрий Тюнин. «Идея такая, чтобы увековечить в розах известных людей, которые имели какое-то отношение к Велау или Знаменску, начиная с герцога Альбрехта и королевы Луизы. Матвей Платов со своими казаками, вот стоит памятный крест тем событиям, которые здесь происходили с нашими казаками в 1807 году. Будет роза Платова, будет роза Дениса Давыдова, который с ним воевал и много произведений написал в том числе про Велау, когда здесь бои шли. И у нас похоронена Роза Шанина, снайпер, герой войны. Для нее уже есть именная роза», — рассказывал он.

