Власти: брусчатку на проспекте в Светлогорске сохранят как «изюминку»

Власти: брусчатку на проспекте в Светлогорске сохранят как «изюминку»
Фото: Кирилл Клейков / Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

Власти региона решили оставить брусчатку при капитальном ремонте Калининградского проспекта в Светлогорске. Этими планами поделилось министерство инфраструктуры области в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».

Ведомство рассказало, что до конца 2024 года должно завершиться проектирование ремонта. В 2025 власти намерены определяться с финансированием, после чего можно будет проводить аукцион и начинать работы. На улице планируют сделать дополнительную ливнёвку и освещение. «При этом приняли решение брусчатку оставить, как „изюминку“ города-курорта», — отметило мининфраструктуры (авторская пунктуация сохранена — прим. «Нового Калининграда»).

О планах отремонтировать Калининградский проспект в Светлогорске стало известно в 2022 году. Тогда в комментариях в Instagram* Антона Алиханова в ответ на вопрос местного жителя администрация округа заявила, что закончить разработку проектно-сметной документации планируется в середине того же года.

* Instagram — Социальная сеть признана в России экстремистской Тверским судом города Москвы. Запрещена и заблокирована в РФ

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