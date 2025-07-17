Смету на перекладку брусчатки в Светлогорске планируют разработать в 2025-м

В 2025 году власти планируют разработать проектно-сметную документацию на перекладку всей брусчатки на Калининградском проспекте в Светлогорске. Об этом сообщает региональное мининфраструктуры в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Переложить брусчатку частями не предоставляется возможным. В этом году планируем разработать проектно-сметную документацию на перекладку всей брусчатки на Калининградском проспекте. После завершения проектных работ будет определён источник финансирования», — следует из комментариях мининфраструктуры. Назвать точные сроки начала работ в ведомстве затруднились.

О планах отремонтировать Калининградский проспект в Светлогорске стало известно в 2022 году. Тогда администрация округа заявила, что закончить разработку проектно-сметной документации планируется в середине того же года. В мае 2024 года мининфраструктуры рассказало, что власти региона решили оставить брусчатку при капитальном ремонте проспекта как «изюминку города-курорта».