В портах региона задержали десятки тонн импортного мяса мидий и говядины

В портах региона задержали десятки тонн импортного мяса мидий и говядины
Фото: Telegram-канал управления Россельхознадзора по Калининградской области
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Сотрудники регионального управления Россельхознадзора задержали в порту Балтийск партию варёно-мороженого мяса мидий весом более 22 тонн. Товар прибыл из Чили, сообщила пресс-служба ведомства.

«При проведении документарного контроля и досмотра груза выявлено несоответствие номера пломбы, указанной в ветеринарном сертификате, номеру пломбы на контейнере. Выпуск груза запрещён», — говорится в сообщении.

В калининградском порту задержали партию замороженной бескостной говядины из Бразилии весом более 26 тонн. В данном случае причиной запрета стало несоответствие дат выработки, указанных в ветеринарном сертификате и на маркировочной этикетке.

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