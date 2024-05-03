В портах региона задержали десятки тонн импортного мяса мидий и говядины

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора задержали в порту Балтийск партию варёно-мороженого мяса мидий весом более 22 тонн. Товар прибыл из Чили, сообщила пресс-служба ведомства.



«При проведении документарного контроля и досмотра груза выявлено несоответствие номера пломбы, указанной в ветеринарном сертификате, номеру пломбы на контейнере. Выпуск груза запрещён», — говорится в сообщении.

В калининградском порту задержали партию замороженной бескостной говядины из Бразилии весом более 26 тонн. В данном случае причиной запрета стало несоответствие дат выработки, указанных в ветеринарном сертификате и на маркировочной этикетке.