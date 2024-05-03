Туркин о планах капремонта: «Будущее калининградских хрущевок замечательное»

Капитальный ремонт советских домов в регионе планируется продолжать и «наращивать темпы». Об этом сообщил руководитель Фонда капитального ремонта Калининградской области Олег Туркин во время радиоэфира «Балтик Плюс» в пятницу, 3 мая.



«Сейчас мы в первую очередь проводим работы на домах довоенной постройки. И мы пока точечно приступили к ремонту советской типовой застройки. Работу мы будем с каждым годом наращивать. Ежегодно у нас количество домов советской постройки в нашей программе увеличивается», — заявил руководитель ФКР.

Самые проблемные места в «хрущевках», по словам Туркина, — лифтовое оборудование, кровля, подвалы, инженерные сети и крыши. Еще одно уязвимое место — подъезды, но ответственность за их ремонт «лежит» на собственниках и управляющих компаниях домов. Глава фонда сообщил, что надеется на расширение функционала компании до благоустройства подъездов.

К настоящему времени ФКР поменял уже 450 лифтов в советских жилых домах. В этом году в планах — еще более ста (на лифты выделили дополнительные средства из областного бюджета). Туркин отметил, что «есть соответствующее поручение президента до 2024 года включительно заменить все лифтовое оборудование с истекшим сроком эксплуатации, а срок эксплуатации лифтового оборудования — 25 лет».

За аварийность советских зданий также переживать не стоит, заверил руководитель фонда капремонта: нормативный срок их эксплуатации составляет 100−150 лет.