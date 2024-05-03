Туркин о планах капремонта: «Будущее калининградских хрущевок замечательное»

Все новости по теме: Городской облик

Капитальный ремонт советских домов в регионе планируется продолжать и «наращивать темпы». Об этом сообщил руководитель Фонда капитального ремонта Калининградской области Олег Туркин во время радиоэфира «Балтик Плюс» в пятницу, 3 мая.

«Сейчас мы в первую очередь проводим работы на домах довоенной постройки. И мы пока точечно приступили к ремонту советской типовой застройки. Работу мы будем с каждым годом наращивать. Ежегодно у нас количество домов советской постройки в нашей программе увеличивается», — заявил руководитель ФКР.

Самые проблемные места в «хрущевках», по словам Туркина, — лифтовое оборудование, кровля, подвалы, инженерные сети и крыши. Еще одно уязвимое место — подъезды, но ответственность за их ремонт «лежит» на собственниках и управляющих компаниях домов. Глава фонда сообщил, что надеется на расширение функционала компании до благоустройства подъездов.

К настоящему времени ФКР поменял уже 450 лифтов в советских жилых домах. В этом году в планах — еще более ста (на лифты выделили дополнительные средства из областного бюджета). Туркин отметил, что «есть соответствующее поручение президента до 2024 года включительно заменить все лифтовое оборудование с истекшим сроком эксплуатации, а срок эксплуатации лифтового оборудования — 25 лет».

За аварийность советских зданий также переживать не стоит, заверил руководитель фонда капремонта: нормативный срок их эксплуатации составляет 100−150 лет.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter