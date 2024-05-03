Глава калининградского ФКР рассчитывает на софинансирование «Росатома».

Фонд капитального ремонта Калининградской области планирует продолжать работы на территории всего региона и сделать упор на благоустройство Советска и Немана. Об этом сообщил руководитель компании Олег Туркин во время радиоэфира «Балтик Плюс» в пятницу, 3 мая.

«Мы активно обновляем дома и ремонтируем дома во всех муниципалитетах Калининградской области. В первую очередь Калининград: здесь большой, конечно, объем работы. Мы продолжаем капитальный ремонт домов в районе Музейного квартала, в том числе советскую типовую застройку преображаем. Продолжаем ремонтировать дома на Мира: уже ставим там, устанавливаем леса вовсю. Кроме того, мы очень серьезным образом работаем на востоке и в центре нашего региона. Город Советск. На него выделено больше 200 миллионов рублей в этом году мы сможем и уже ремонтируем дома на улице Луначарского, Невского, Рабочей, Школьной, Титова. Большой объем работы хотелось бы», — поделился планами руководитель ФКР.

Туркин также отметил, что рассчитывает на «коллаборацию» с «Росатомом», чтобы с помощью софинансирования увеличить количество отремонтированных домов в Немане.