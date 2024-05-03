За два года ФКР получил более 300 миллионов рублей от «должников»

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За два года Фонд капитального ремонта Калининградской области получил более 300 миллионов рублей от жителей, которые ранее не платили взносы на соответствующие работы. Об этом сообщил руководитель компании Олег Туркин во время радиоэфира «Балтик Плюс» в пятницу, 3 мая.

Туркин отметил, что «чем больше муниципалитет, чем выше там платежная дисциплина, тем больше домов мы там ремонтируем». Однако взносы за капремонт поступают не от всех местных жителей: «Мы долги не выбиваем. Мы проводим претензионную работу и проводим ее активно, потому что это вопрос социальной справедливости. Ведь есть собственники, которые порядочные, которые платят взносы на капитальный ремонт исправно, у них высокая платежная дисциплина. И при этом рядом есть человек, сосед, который не платит. И из-за этого у дома падает его рейтинг проведения капитального ремонта, потому что платежная дисциплина влияет на сроки проведения работ. И ведь порядочный гражданин, который полностью исполняет свой долг и оплачивает взносы, он же не должен страдать из-за того, что рядом его сосед не платит», — объяснил руководитель Фонда.

За два года юридической претензионной работы фонд смог получить с должников более 300 миллионов рублей. Туркин также сообщил, что, согласно социальным опросам по заказу ФКР, количество калининградцев, довольных выполненными работами, выросло с 50% до 75% за четыре года.

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