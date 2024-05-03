На ул. Нахимова в Светлогорске разрешили вырубить 38 деревьев

На ул. Нахимова в Светлогорске разрешили вырубить 38 деревьев
Изображение из публичной кадастровой карты
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

Специализированному застройщику «Стрела», зарегистрированному в Гурьевском районе, разрешили вырубить 38 деревьев на ул. Нахимова в Светлогорске. Цель вырубки — строительство многоквартирного дома. Соответствующая информация размещена на сайте муниципалитета.

Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:17:020007:26 площадью 2,5 тыс. кв. метров. Разрешение выдано 2 мая 2024 года и действует в течение двух лет. Цель вырубки — строительство многоквартирного дома.

Вырубить планируют грабы, берёзы, клёны, ясени, ольху, дуб и другие породы деревьев. Площадь вырубаемых зелёных насаждений — 77 кв. метров.

Проект компенсационного озеленения на сайте администрации Светлогорского городского округа на момент публикации материала размещён не был. Указана лишь его стоимость — порядка 1,9 млн рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter