На ул. Нахимова в Светлогорске разрешили вырубить 38 деревьев

Специализированному застройщику «Стрела», зарегистрированному в Гурьевском районе, разрешили вырубить 38 деревьев на ул. Нахимова в Светлогорске. Цель вырубки — строительство многоквартирного дома. Соответствующая информация размещена на сайте муниципалитета.



Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:17:020007:26 площадью 2,5 тыс. кв. метров. Разрешение выдано 2 мая 2024 года и действует в течение двух лет. Цель вырубки — строительство многоквартирного дома.

Вырубить планируют грабы, берёзы, клёны, ясени, ольху, дуб и другие породы деревьев. Площадь вырубаемых зелёных насаждений — 77 кв. метров.

Проект компенсационного озеленения на сайте администрации Светлогорского городского округа на момент публикации материала размещён не был. Указана лишь его стоимость — порядка 1,9 млн рублей.