Погода в Калининграде 4 мая

В субботу, 4 мая, в Калининградской области ожидается теплая погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, максимальная температура днем составит +24°C. Ночью столбик термометра опустится до +9°C. Ветер западный, 1 м/с. Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.

Согласно прогнозу Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в областном центре и на востоке региона воздух прогреется до +25°C, в приморских городах (Зеленоградске, Пионерском, Балтийске) — до +21°C. Ночью температура на побережье составит +12°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), уже утром воздух прогреется до +18°C, днем до +23,9°C, к вечеру похолодает до +15°C. Влажность воздуха – 89%. Температура воды составит 8,9°C.

Эксперты сообщества “Погода и метеоявления в Калининградской области” считают, что 4 мая принесёт малооблачную погоду без существенных осадков, однако слабая вероятность локальных дождей по области есть во второй половине дня. “Температура в Калининграде и области днем поднимется до +23...+25°С (на побережье прохладнее: +18...+22°С)”, - отмечают синоптики. 

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