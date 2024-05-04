Для территории 1,78 га около «Ростех Арены» не нашли инвесторов

Корпорации развития Калининградской области не удалось найти инвесторов для земельного участка площадью 1,78 га на Октябрьском острове (кадастровый номер — 39:15:000000:19672). На аукцион со стартовой ценой в 445,3 млн руб. за приобретение опциона субаренды не подали ни одной заявки. На протоколы торгов обратил внимание деловой портал Rugrad.

Территория предназначается для многоэтажной жилой застройки, градостроительный план земельного участка также допускает его использование для возведения комплекса объектов делового назначения, коммунального и медицинского обслуживания, магазинов, спортивных объектов и общепита. Кадастровая стоимость участка составляет 105,4 млн руб.

По данным Единого государственного реестра недвижимости, территория находится в государственной собственности субъекта РФ. Корпорация развития арендовала его с марта 2024 года до июня 2032 года.

Ранее Корпорация развития Калининградской области отмечала, что участок располагается в 300 метрах от чаши стадиона «Ростех Арена». «Самый дорогой ресурс в человеческой жизни — время, а самый ценный при развитии территории — земля в хорошем месте. Корпорация развития Калининградской области предлагает инвесторам сэкономить время и вложиться в приобретение прав на земельный участок в самом перспективном развивающемся районе Калининграда — на острове Октябрьском», — отмечалось в телеграм-канале корпорации.