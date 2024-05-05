Погода в Калининграде 5 мая

В воскресенье, 5 мая, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен кратковременный дождь. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём — +23°С, ночью столбик термометра опустится до +8°С. Ожидается слабый ветер с порывами до 7 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 756 мм рт.ст. Относительная влажность 65%.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные значения температур в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Воздух на побережье не прогреется выше +18°С. Ночью в этих муниципалитетах традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +11°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в воскресенье в столице региона ожидается малооблачная погода с дымкой. Днём и вечером возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в дневные часы — +23,1°С, ночью — +8°С.

В паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о вероятности гроз во второй половине суток с градом диаметром до 2-4 сантиметров.«Наибольшая вероятность гроз после обеда и вечером в юго-западной части области (Багратионовский, Зеленоградский, Гурьевский, Гвардейский, Правдинский районы)», — уточнили метеорологи.