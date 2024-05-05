В «Калининградтеплосети» обновили график отключения горячей воды

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В «Калининградтеплосети» обновили график отключения горячей воды. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале муниципального предприятия.

В подробном графике указаны периоды отключения горячего водоснабжения для каждой улицы города, начиная с 15 мая. С информацией можно ознакомиться на сайте «Калининградтеплосети» в разделе «Отключения».

«В этот период проводятся техническое освидетельствование и испытания тепловых сетей на прочность, диагностика, ремонт, перекладка тепловых сетей, ведётся замена и реконструкция оборудования тепловых станций, котельных, центральных тепловых пунктов», — напомнили в «Калининградтеплосети».

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