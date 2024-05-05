До −3°C: в регионе ожидается существенное похолодание с ночными заморозками

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С 6 мая в Калининградской области ожидается «похолодание и смена воздушных масс на более холодные — северные умеренные». Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В понедельник температура ещё будет довольно комфортной (+14...+18°С), а вот далее заметно похолодает: во вторник и среду около +12...+15°C. В ночь на среду и четверг будут вероятны заморозки до 0...-3°C! Ко второй половине недели предварительно температурный фон должен немного вырасти, однако рассчитывать на повышение дневных температур выше +20°C не стоит», — говорится в сообщении.

Также синоптики предупредили жителей области о том, что «на юго-запад региона со стороны Польши выходит кучево-дождевая облачность, в ближайшие часы в Зеленоградском, Багратионовском, Правдинском районе ожидаются локальные дожди, есть вероятность гроз».

Как сообщалось ранее, во второй половине дня воскресенья, 5 мая, возможны осадки в виде града диаметром до 2-4 сантиметров.

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