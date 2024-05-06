Погода в Калининграде 7 мая

В понедельник, 6 мая, в Калининградской области ожидается теплая пасмурная погода с небольшими осадками. По данным Гидрометцентра России, максимальная температура днем составит +17°C. Ночью столбик термометра опустится до +7°C. Ветер западный, 3 м/с. Атмосферное давление — 753 мм рт. ст.

Согласно прогнозу Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в областном центре прогреется до +17°C, на востоке региона будет чуть теплее — +17°C, в приморских городах (Зеленоградске, Пионерском, Балтийске) — +14°C. Ночью температура на побережье опустится до +9°C. Днем по всему региону ожидается небольшой дождь, ночью он усилится.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), уже утром температура воздуха составит +14°C, днем — +14,8°C, к вечеру похолодает до +9,8°C. Влажность воздуха — 97%. Температура воды — 6,6°C.