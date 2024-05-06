На пляже Балтийска ввели режим ЧС

На пляже Балтийска до 7 июня ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается на странице городского округа «Вконтакте».

«Ежегодно в мае в нашем муниципалитете начинаются работы по разминированию затонувшего судна времен ВОВ. [Cо 2 мая] и до 7 июня в месте затопления на внешнем рейде порта Балтийска в 1 км 200 м от берега напротив Гвардейского бульвара начал действовать режим чрезвычайной ситуации», — отмечается в публикации.

По словам властей, 15 водолазов Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» (Москва) вместе с балтийскими специалистами поднимают с 17-метровой глубины взрывоопасные предметы. Охранять территорию будут сотрудники полиции и Росгвардии.

«Саперы спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ Невского спасательного центра, которые сейчас занимаются разминированием области, будут помогать вывозить снаряды на полигон Хмелевка для последующей утилизации», — уточняется в сообщении.

Жителей города и туристов на время проведения работ просят воздержаться от посещения пляжа в районе ул. Батарейной до Гвардейского бульвара.