Парк света в Гурьевске намерены открыть в июне

Парк света в Гурьевске намерены открыть в июне
Изображение: konkurs.gorodsreda.ru
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Официальное открытие Парка света состоится 1 июня, сообщается на странице Гурьевского муниципального округа «Вконтакте».

«Сейчас в вечернее время проверяется синхронизация всех световых элементов, так как все локации в парке должны работать как единый световой механизм», — говорится в публикации. Информацию о программе открытия обещают опубликовать дополнительно.

Ранее местные власти заявляли, что создание Парка света затормозилось из-за импортозамещения. «В силу того, что было очень много импортного оборудования, пришлось его перепроектировать, перепрофилировать на российское», — отмечал глава Гурьевского округа Сергей Подольский. По его словам, это будет «сумасшедший парк», «единственный такой в нашей стране».

Стоимость строительства Парка света оценивается в 400 млн рублей. Он разместится на территории существующего парка культуры и отдыха возле городского стадиона. Площадь благоустройства — 8,37 га. Запроектированы, в том числе зоны отдыха, маршрут для скандинавской ходьбы, пешеходные дорожки, спортплощадки, туалеты, комнаты матери и ребёнка, «зооуголок».

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