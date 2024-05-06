Власти выдали разрешение на строительство столярного цеха под Зеленоградском

Власти выдали разрешение на строительство столярного цеха под Зеленоградском
Фото: скриншот «Яндекс. Карт»

Минградполитики Калининградской области разрешило построить цех по производству столярной продукции под Зеленоградском. Одноэтажное нежилое помещение планируется в посёлке Каменка. Информация опубликована на сайте правительства региона.

Промышленное здание площадью 371,4 кв. м. хотят возвести на участке с кадастровым номером 39:05:051105:1840 возле Приморского кольца. Разрешение на строительство выдано физическому лицу, данные которого не раскрываются, и действует до 26 октября 2024 года.


В начале апреля власти одобрили появление производственной базы для создания криогенного цеха в индустриальном парке «Храброво». Реализацией проекта займётся конструкторское бюро «Факел».

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