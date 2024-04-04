Власти выдали разрешение на строительство базы для криогенного цеха в Храброво

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Региональные власти выдали разрешение на строительство производственной базы для создания криогенного цеха в индустриальном парке «Храброво». Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Реализацией проекта занимается конструкторское бюро «Факел». База, запланированная на земельном участке с кадастровым номером 39:05:051215:395, будет включать 19 сооружений. Разрешение на строительство действует до 21 октября 2025 года.

В январе нынешнего года проект строительства промбазы для создания криогенного цеха прошел госэкспертизу. Документацию разрабатывали компании «Лиман-трейд» и «Центр инженерных изысканий».

Как ранее сообщало областное правительство, предприятие в индустриальном парке «Храброво» сможет производить жидкий и газообразный азот I сорта, жидкий и газообразный технический кислород I сорта и медицинский кислород непосредственно из атмосферного воздуха. Продукцию планируют использовать в медицине и машиностроении.

В сентябре 2022 года стоимость строительства оценивалась в 1,6 млрд рублей.

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