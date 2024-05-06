Пьяный москвич уснул на карнизе Музея искусств, его спасла полиция (фото) (видео)

Житель Москвы выпил бутылку игристого и уснул на карнизе Музея искусств в Калининграде, сообщается в телеграм-канале УМВД России по Калининградской области.

В воскресенье, 5 мая, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на втором этаже бывшей биржи Кёнигсберга спит молодой человек. Сотрудники патрульно-постовой службы решили не дожидаться приезда спасателей и самостоятельно увели мужчину 1995 года рождения. В его отношении составили протокол по ст. 20.20 КоАП РФ за распитие алкоголя в общественном месте.

«Как пояснил нарушитель, его свидание пошло не по плану: он поссорился с девушкой, выпил бутылку шампанского и решил переночевать прямо на карнизе, несмотря на высокую вероятность падения», — пояснили в полиции.

В УМВД напомнили, что за распитие алкоголя в общественных местах предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

Фото очевидца

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