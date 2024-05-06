Облвласти: 5 школьников-победителей Всероссийской олимпиады получат по 250 тысяч

Облвласти: 5 школьников-победителей Всероссийской олимпиады получат по 250 тысяч
Фото пресс-службы областного правительства
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Подведены итоги заключительного этапа олимпиады, проходившего с 18 марта на площадках ведущих вузов страны. Школьники из Калининградской области продемонстрировали достойные результаты, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Калининградскую область представлял 51 человек по 24 общеобразовательным предметам. 19 школьников стали призёрами олимпиады, а 5 получили дипломы победителей. Это учащаяся лицея № 49 Калининграда Мария Чаплыгина, показавшая высокий результат по МХК, ученики лицеев № 23 и ШИЛИ Артем Еремин и Артем Видякин, продемонстрировавшие отличные знания по физике. Лучший результат по немецкому языку у учащейся «Школы будущего» Лизы Клеббе. А абсолютным победителем по этому предмету признана школьница из ШИЛИ Эмма Гебберт.

Как напомнили в пресс-службе правительства, с 2022 года по решению губернатора школьникам региона, ставшим участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады, выплачивается премия в размере 50 тыс. руб., призерам — 150 тыс. рублей, победителям — 250 тыс. рублей. Кроме того, педагоги призеров и победителей поощряются премией губернатора в 50 тыс. рублей.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

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