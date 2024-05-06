В Калининграде собираются использовать «инновационные методы реставрации»

Калининградские реставраторы вводят в свою работу инновационные методы. Об этом сообщил председатель Калининградского отделения Союза реставраторов России Олег Турок во время радиоэфира «Балтик Плюс».



Председатель союза почерпнул новые методы работы в Санкт-Петербургском университете ЛЭТИ. В них входит, например, лазерная очистка памятников, 3D сканирование объектов, аудиозондирование.

«ЛЭТИ сотрудничают с Русским музеем с 2006 года, представляете. Я к ним приехал, они очищают манускрипты — со шрифта, с краски наслоения, грязь, не затрагивая сам шрифт. Это вот настолько уникальная технология. То есть, давая сейчас образование студентам, мы уже должны давать вот эти новые знания и владение ими. С нами готовы делиться методиками. Мы уже у себя металл делаем при помощи лазерных вот этих», — поделился Олег Турок.

«Сейчас очень большие сложности с тем, чтобы просто прийти и сказать: я хочу стать реставратором», — отмечала в интервью «Новому Калининграду» художник-реставратор из Москвы Ирина Владимирова. Сегодня в Калининградской области работает всего 21 аккредитованный реставратор.