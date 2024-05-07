Погода в Калининграде 7 мая

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Во вторник, 7 мая, в Калининградской области ожидается прохладная малооблачная погода. По сведениям Гидрометцентра России, осадки маловероятны. Максимальная температура воздуха днём +14°С, ночью столбик термометра опустится до +2°С. Ожидается слабый ветер с порывами до 11 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 756 мм рт.ст. Относительная влажность 96%.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более высокие ночные значения температур по всему региону — до +8°С, а также небольшой дождь в Славске, Советске, Краснознаменске, Гусеве, Озёрске и Черняховске.

По данным прогноза «Нового Калининграда», во вторник в столице региона ожидается облачная погода со слабым северо-западным ветром. Днём воздух может прогреться до 17,6°С. Ночью столбик термометра опустится до +9°С.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «как минимум в ближайшую неделю-полторы меридиональная циркуляция (перемещение воздушных масс с севера на юг) обеспечит нам сохранение прохладны за счёт влияния северных умеренных воздушных масс с дневными температурами в среднем около +13...+16°С, в ночные часы — около +2...+6°С, нельзя исключать дальнейших ночных заморозков в антициклонах».

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