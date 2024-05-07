Власти: сроки демонтажа тротуара на Зоологической зависят от зоопарка

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Демонтировать тротуар на ул. Зоологической рабочие смогут только после того, как в зоопарке заменят ограждение. Об этом сообщили представители администрации Калининграда в комментариях на странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».

«На улице Зоологической проводят демонтаж повреждённых участков проезжей части с последующей укладкой асфальтобетона. Начало ремонта или демонтажа тротуара на чётной стороне Зоологической зависит от замены зоопарком ограды. Если сейчас отремонтировать тротуар, то в ходе работ на фундаменте забора его повредят, и тогда ремонт придётся выполнять заново. Есть предложение на месте этого тротуара устроить зелёную полосу, но это тоже будет мешать предстоящему ремонту ограждения», — говорится в сообщении.

На «заплатки» вместо полноценного ремонта пожаловалась одна из посетительниц страницы. «Вы поручили качественно отремонтировать и убрать тротуар (вдоль зоопарка). А проводится ямочный фрагментарный никому не нужный ремонт», — обратилась она к губернатору.

«Сейчас можно комфортно пройти по тротуару на нечётной стороне улицы Зоологической. Там тротуар отремонтировали с применением качественной плитки, с учётом потребностей маломобильных групп населения — есть понижения на выездах, тактильная плитка, столбики, препятствующие выезду автомобилей на тротуар», — добавили в горадминистрации.


Скриншот со страницы губернатора Калининградской области Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте»

Аналогичный ответ с советом ходить по нечётной стороне улицы власти давали и в 2023 году. Дорожники не могут приступить к ремонту тротуара по чётной стороне улицы Зоологической уже несколько лет.

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