КЖД: сезонный поезд Калининград — Челябинск начнет курсировать с 3 июня

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Открыта продажа билетов на сезонный поезд сообщением Калининград — Челябинск, который будет курсировать с 3 июня по 9 сентября. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

Поезд назначается по понедельникам в 9:27 с прибытием в Челябинск по четвергам в 6:18 (время местное). Время в пути составит 65 часов 51 минута. Для пассажиров доступны купейные и плацкартные вагоны. Обратно из Челябинска поезд будет отправляться по четвергам с 6 июня по 15 сентября в 22:27 и прибывать на Южный вокзал Калининграда по воскресеньям в 13:32.

Продажа билетов открыта на официальном сайте ОАО «РЖД», мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах дальнего следования.

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