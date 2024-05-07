Власти Калининграда планируют провести испытание электромаршруток (фото)

Власти Калининграда планируют провести испытание электромаршруток (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортная схема Калининграда

Калининградские власти планируют провести испытание в условиях города маршрутных такси с электроприводом. Об этом журналистам во вторник, 7 мая, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Мы не можем полностью отказаться от автобусов малого класса, потому что архитектура улиц Калининграда не позволяет сегодня на некоторых улицах запустить автобусы большого класса, — пояснила Дятлова. — Мое предложение было — давайте посмотрим на электробусы малого класса, их потестируем по городу, как они будут себя вести на улично-дорожной сети. Для чего? Чтобы потом взвешенно принимать решение, что нам необходимо для города».

Когда у главе напомнили, что автобусы малого класса работают только на частных маршрутах, она возразила: «Какая разница, на чьих маршрутах? Не имеет значения, на каких маршрутах мы делаем тест. Все равно у нас есть контракты по организации перевозок в Калининграде. Надо понять, как себя автобусы ведут, а дальше будет отдельная работа с перевозчиками».

Один из минусов маршруток с электроприводом, как сообщил «Новому Калининграду» руководитель предприятия «Калининград-Гортранс» Владимир Фомин, является небольшая емкость их аккумулятора, из-за чего маршрутка, скорее всего, не сможет отработать полную рабочую смену.

О характеристиках микроавтобусов, заинтересовавших горвласти, журналистам вкратце рассказал директор дивизиона «Русские автобусы» «Группы ГАЗ» Николай Одинцов.

«Про цену говорить не буду, вы же не купите, — сообщил Одинцов. — Скажу, что цена варьируется от типа батарей, компоновки, типа зарядки, запаса хода и так далее. В данном случае, если говорить о формуле, берите дизельную версию и умножайте на два. Это очень примитивная формула, которую на практике применять нельзя. Можем только по ощущениям».

Одинцов добавил, что обсуждаемые микроавтобусы низкопольные, их вместимость от 12 до 24 мест.

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