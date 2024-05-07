За год оборот общепита в Калининградской области вырос на 11,8%

За год оборот общественного питания в Калининградской области вырос на 11,8%. Соответствующие данные приводит Калининградстат.

«Оборот общественного питания в I квартале 2024 года составил, по оценке, 7,1 млрд рублей, или 111,8% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2023 года», — отмечается в отчете о социально-экономическом развитии региона.

Согласно оценке Калининградстата, в первом квартале прошлого года оборот общественного питания в области составил 5,9 млрд рублей.

Ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак заявил, что в секторе калининградского общепита наблюдается рост зарплат. «Идет борьба за хороших профессиональных людей. Я знаю, что сейчас часть рестораторов сманивает друг у друга людей, предлагая все более высокие зарплаты», — сказал глава минкульттуризма. По его словам, среди самых востребованных профессий в сфере туризма в Калининграде — в том числе официанты, повара и администраторы ресторанов.


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