Андрей Ермак перечислил самые востребованные профессии в сфере туризма в Калининграде

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Самые востребованные в сфере туризма профессии — экскурсоводы, горничные, официанты, повара и администраторы ресторанов. Такое мнение высказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» 22 декабря.

«Недавно мы выпустили еще 80 новых экскурсоводов, но всего у нас более 300 экскурсоводов. Могу сказать, что они очень востребованы, и экскурсоводов, конечно, нужно больше, потому что туристов будет все больше и больше, — считает чиновник. — Сами калининградцы, когда путешествуют с экскурсоводом, очень много узнают нового о месте, где мы живем».

По словам Андрея Ермака, в регионе также растет спрос на горничных, однако их «титанический труд» недооценивают работодатели. «Вот если бы им платили больше, мне кажется, больше людей бы туда пришло», — отметил министр.

В секторе общепита, по данным руководителя минкульттуризма, наблюдается рост зарплат. «Идет борьба за хороших профессиональных людей. Я знаю, что сейчас часть рестораторов сманивает друг у друга людей, предлагая все более высокие зарплаты. Это становится точкой принятия решения для человека. Конечно, он уходит туда где платят больше. Особенно, если он отдается весь профессии», — пояснил министр.

Напомним, в 2023 году регион обновил рекорд по количеству туристов. Калининградскую область посетили более 2 млн 50 тысяч человек.

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