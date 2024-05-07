Власти рассказали, где можно посмотреть трансляцию парада в честь Дня Победы

В Калининграде на главной городской площади пройдет парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В пресс-службе правительства региона рассказали, где жители смогут увидеть прямую трансляцию.



Мероприятие начнется 9 мая в 11:00. Прямая трансляция парада будет доступна на следующих ресурсах:

— сайт и официальный паблик правительства Калининградской области «ВКонтакте» и «Одноклассниках»;

— сайт ГТРК «Калининград», а также его паблики https://vk.com/vesti39 и https://t.me/gtrk_kaliningrad;

— телеканал «Запад 24» ;

— телеканал «Каскад» и его сайт.

9 мая движение транспорта в центре Калининграда будет перекрыто с 7:00 до 13:00.