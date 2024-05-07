В Балтийске планируют обустроить новый пляжный стадион

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Власти Балтийска заявили о планах обустроить в муниципалитете новый пляжный стадион. «В комитете по имуществу и землепользованию будут формировать земельный участок», — сообщила во вторник, 7 мая, администрация муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Сооружение планируют построить «для дальнейшего развития пляжных видов отдыха». Состояние нынешнего стадиона «требует внимания», отметили в муниципалитете. «Деревянные конструкции ограждений и трибуны пришли в негодность, саму площадку необходимо выровнять, а песок просеять», — говорится в сообщении.

Глава администрации Балтийского округа Сергей Мельников поручил подсчитать стоимость работ по замене деревянного ограждения и лавочек, демонтажу трибуны со стороны пляжа и выравниванию территории. В мае местные власти планируют обсудить вопрос благоустройства стадиона с министром по культуре и туризму региона Андреем Ермаком.

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