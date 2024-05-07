Власти предупредили о закрытии улицы в центре Калининграда с 8 по 9 мая

В Калининграде с 8 по 9 мая будет закрыт проезд по части улицы Баранова. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации во вторник, 7 мая.

Ограничения связаны с мероприятиями по случаю Дня победы и продлятся ровно сутки. «В рамках подготовки и проведения мероприятий, посвящённых Дню Победы, будет закрыто движение транспорта по ул. Профессора Баранова от площади Победы до ул. Подполковника Иванникова — с 14 часов 8 мая до окончания торжественных мероприятий, 14 часов 9 мая», — отметили в пресс-службе.

При этом проезд через центр города останется свободным. Репетицию парада 8 мая проводить не планируется. «Необходимости использовать для этих целей „резервный день“ у Балтфлота нет, соответственно, не будет и никаких масштабных перекрытий в центре, а общественный транспорт поедет по своим привычным маршрутам», — пояснили в мэрии.

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