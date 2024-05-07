Калининградцев предупреждают о высокой вероятности ночных заморозков

Калининградцев предупреждают о высокой вероятности ночных заморозков
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области в ночь на среду 8 мая ожидаются заморозки. О значительном похолодании предупреждают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В условиях ночного выхолаживания северной воздушной массы в антициклоне к утру среды температура воздуха в Калининграде и области может опуститься до −1...+1°С (на почве и в низинах до 0...-2°С), — сообщают они. — Наибольшая вероятность заморозков в центральной, северной, восточной и южной части области. На побережье заморозки маловероятны ввиду влияния моря».

На похолодание также указывают сайты Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Однако первый указывает на ночную температуру в +2°С, а по данным второго, температура опустится до +1°С.

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