Калининградцев предупреждают о высокой вероятности ночных заморозков

В Калининградской области в ночь на среду 8 мая ожидаются заморозки. О значительном похолодании предупреждают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«В условиях ночного выхолаживания северной воздушной массы в антициклоне к утру среды температура воздуха в Калининграде и области может опуститься до −1...+1°С (на почве и в низинах до 0...-2°С), — сообщают они. — Наибольшая вероятность заморозков в центральной, северной, восточной и южной части области. На побережье заморозки маловероятны ввиду влияния моря».