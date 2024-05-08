Погода в Калининграде 8 мая

Днем в среду, 8 мая, в Калининградской области ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +13°C.

В приморских муниципалитетах днем будет несколько прохладнее. По сведениям метеорологов, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске воздух прогреется днем максимум до +12°C.

Скорость ветра составит в регионе один-три метра в секунду, влажность - 98 процентов, атмосферное давление - 768 миллиметров ртутного столба. По данным прогноза “Нового Калининграда”, к вечеру температура снизится до +9°C. В ночь на четверг похолодает до +2… +4°C.