Проект благоустройства территории вдоль Литовского ручья прошёл госэкспертизу

Первый этап проекта благоустройства территории, прилегающей к Литовскому ручью в границах улиц Невского, Литовского вала и Гагарина, одобрила госэкспертиза. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений. Сведения об объекте в него включили 7 мая.



Положительное заключение выдало «Главное управление государственной экспертизы». Проект подготовили компании «АрхХаус» и «Экспертпроектреставрация». В качестве застройщика указано «Региональное управление заказчика капитального строительства».

В октябре 2023 года проект прошёл историко-культурную экспертизу. Реновации подлежит участок набережной длиной 1,35 км, ограниченный ручьём и подпорной стеной. Вдоль всего маршрута планируют сделать пешеходную зону и велодорожку. На территории хотят установить несколько игровых площадок с покрытием из каучуковой крошки, скамьи в виде больших отёсанных камней, урны, навигационные стенды, велопарковки. В виде главной художественной доминанты территории должна выступить площадь, стилизованная под карту крепости, выполненную в бетонном покрытии металлическими элементами. Проект предполагает вырубку дикорастущих деревьев.

Ранее власти проводили аукцион на разработку проектной документации. Дизайн-код благоустройства территории был одобрен в ноябре 2022 года.