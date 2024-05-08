Калининград вошел в топ-5 популярных направлений у россиян на День Победы

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Калининград оказался одним из популярных у российских туристов направлений на День Победы. Об этом сообщает сервис путешествий Туту, который проанализировал продажи авиа- и ж/д-билетов на период 8 — 9 мая.

В топ-5 авианаправлений вошли две столицы — Москва и Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Доля пассажиров в Москву — 15,9%, в Санкт-Петербург — 10,6%, в Сочи — 7,9%, в Калининград — 5,2%, в Минеральные Воды — 3,5%. В праздник россияне также полетят в Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Тюмень.

Среди конкретных маршрутов на первом месте Москва — Калининград, на втором — Москва — Санкт-Петербург, на третьем — Москва — Сочи. Из Северной столицы самые популярные маршруты: Санкт-Петербург — Калининград, Санкт-Петербург — Сочи и Санкт-Петербург — Казань.

Среди зарубежных стран популярны Узбекистан — туда оформлено 16,14% авиабилетов, Беларусь — 13,37%, Армения — 10,24%, Турция — 9,52% и Азербайджан — 9,16%.

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