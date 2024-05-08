В Светлом суд приговорил курьера телефонных мошенников к реальному сроку

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Светловский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего калининградца, работавшего курьером у телефонных мошенников. Он признан виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что в феврале сообщники подсудимого по телефону вводили в заблуждение пожилых жителей Светлого. Мошенники сообщали потерпевшим, что их родственники попали в ДТП и необходимо выплатить компенсацию в размере от 120 до 400 тыс. рублей. Деньги предлагалось передать наличными либо перечислить на банковский счет. После этого подсудимый, выполняя роль курьера, приходил к пенсионерам и забирал у них деньги. В общей сложности у обманутых людей было похищено более 900 тыс. рублей. Еще 135 тыс. рублей подсудимый и его соучастники не смогли получить в результате блокировки операции банком.

Суд назначил курьеру 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с подсудимого взыскан причиненный материальный ущерб.

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