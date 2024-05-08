Граждан Украины в России обязали сдавать отпечатки пальцев

В пресс-центре МВД РФ разъяснили изменения в особенностях правового положения отдельных категорий иностранцев в России, в том числе граждан Украины, сообщает «Интерфакс».

Согласно подписанному президентом указу, для граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик «сохраняется право нахождения на территории Российской Федерации без ограничения срока пребывания и осуществления трудовой деятельности без разрешительных документов, при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования».

После прохождения этих процедур территориальные органы МВД должны выдать соответствующий документ на бланке установленного образца («зеленая карта»). Граждан Украины, зарегистрированных на территориях за пределами ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, не получивших «зеленую карту», не планируют выдворять из страны до 31 декабря 2024 года.

«Данный порядок не распространяется на граждан, освободившихся из мест лишения свободы, создающих угрозу государственной или общественной безопасности, представивших подложные документы или сообщивших ложные сведения», — цитирует сообщение полиции «Интерфакс».

Также в МВД отметили, что в России продолжает действовать бессрочный запрет на выдворение жителей четырех новых регионов, которые не обратились за получением паспортов. Неудаление из страны не касается граждан, создающих угрозу государственной или общественной безопасности, заявили в пресс-центре МВД.



Имеющим вид на жительство или удостоверение на постоянное проживание в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях иностранцам МВД РФ продлило право проживания на этих территориях на основании имеющихся у них документов (в том числе с истекшим сроком действия) до 31 декабря 2024 года включительно. Временно пребывающие на территории новых регионов иностранцы также смогут находиться в стране без санкций до 31 декабря 2024 года включительно.