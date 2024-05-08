Финансирование «Крузенштерна» и «Седова» увеличили вдвое

Финансирование учебных парусников «Крузенштерн» и «Седов» в 2024 году увеличили в два раза — до 476 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на ректора КГТУ Владимира Волкогона.



«Прошлый год финансирование двух парусников [„Крузенштерн“ и „Седов“] — 136 млн рублей, и академия (Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота — прим. „Нового Калининграда“) затратила своих внебюджетных средств более 70 млн рублей. В этом году на два парусника к этим 136 млн рублей дополнительно выделено 340 млн рублей из федерального бюджета», — цитирует агентство Волкогона.

По словам ректора КГТУ, эти суммы включают затраты на ежегодный текущий ремонт судов, заработные платы членов экипажей, налоги и прочие траты. При этом он отметил, что в 2023 году финансирование барков было почти на 60% ниже, чем десять лет назад, когда на них выделялось от 200 млн до 210 млн рублей в год из федерального бюджета.

Парусники «Крузенштерн» и «Седов» принадлежат Росрыболовству и находятся в оперативном управлении Калининградского государственного технического университета. На них курсанты морских учебных заведений проходят учебную практику. Ожидается, что в этом году навигация «Крузенштерна» начинется в период с 12 по 14 мая, для «Седова» — 10 июня. Практику пройдут около 840 курсантов из Калининграда, Санкт-Петербурга, Астрахани, Мурманска, Керчи, Ейска. Суда планируют провести рейсы в Балтийском море, принять участие в военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Кронштадте. «Крузенштерн» отправится в Марокко, а «Седов» намерен принять участие в экспедиции к Земле Франца Иосифа (остров Гукера) с заходом в Мурманск. Навигация завершится в конце октября-ноябре. По словам Владимира Волкогона, каждый парусник выполнит по три рейса.