В БФУ им. Канта привезли новые стрелковые тренажеры

В военный учебный центр БФУ им. Канта поступили новые стрелковые тренажеры, сообщил ректор университета Александр Федоров в своем телеграм-канале.

«Они имитируют отдачу реального оружия и при этом не расходуют боеприпасы — можно тренироваться столько, сколько требуется для достижения мастерства. Обучающиеся отрабатывают взаимодействие в парах, тройках и группах, осваивают приемы борьбы с беспилотниками», — написал Федоров.

По его словам, военный учебный центр также располагает тактическим тренажером для обучения экипажей бронетранспортера, позволяющим имитировать ведение боя в различных погодных условиях и типах ландшафта. «Парк техники дополнил настоящий БТР-80, переданный нам со складов Балтийского флота. Здесь проходят занятия по военно-технической подготовке, отрабатывается десантирование и покидание аварийной машины», — пояснил ректор БФУ им. Канта.

Студенты также обучаются ведению командного боя при помощи голографического комплекса «Тактическое поле», позволяющем изучать новые образцы вооружения и военной техники, отметил Александр Федоров.

О создании военного учебного центра в БФУ им. Канта публично заявили в 2021 году. Тогда стоимость его создания оценивалась в 100 млн рублей.