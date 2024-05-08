В Приморье открыли мемориал павшим воинам (фото)

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В посёлке Приморье открыли мемориал, павшим за независимость родины, сообщил главы администрации Светлогорского округа Владимира Бондаренко в своем телеграм-канале.

«У жителей посёлка появилось место, где они смогут отдать дань памяти воинам, погибшим в борьбе за свободу и процветание нашей страны, — написал он. — Интересно, что мемориальная плита в пятидесятых годах прошлого века уже была установлена в Светлогорске на Калининградском проспекте, но спустя три десятилетия при реконструкции памятника исчезла. Ее обнаружили в Приморье летом прошлого года наши неравнодушные жители, и мы сразу решили, что установим ее ко Дню Победы в самом центре посёлка, у дома культуры».

По словам Владимира Бондаренко, памятник увезли на зиму на хранение на базу нашего муниципального предприятия, а весной мастера привели его в надлежащий вид.

Фото: телеграм-канал Владимира Бондаренко

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