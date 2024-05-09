Погода в Калининграде 9 мая

Днем в четверг, 9 мая, в Калининградской области ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +16°C.

В приморских муниципалитетах днем будет несколько прохладнее. По сведениям метеорологов, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске воздух прогреется днем максимум до +14°C.

Скорость ветра составит в регионе один метр в секунду, влажность — 47 процентов, атмосферное давление — 767 миллиметров ртутного столба. По данным прогноза «Нового Калининграда», к вечеру температура снизится до +12°C.

Согласно оперативному прогнозу областного управления МЧС, неблагоприятных и опасных метеорологических явлений 9 мая не ожидается. Видимость составит три-семь километров. Высота волн у побережья Калининградской области — до полуметра.