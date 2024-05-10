Погода в Калининграде 10 мая

Днем в пятницу, 10 мая, в Калининградской области ожидается пасмурная прохладная погода, возможны дожди. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +13°C. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду, атмосферное давление — 764 мм рт. столба.

В приморских муниципалитетах также ожидается прохладная погода. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +11°C. В Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Озерске и Гусеве воздух прогреется до +13°C.

Согласно прогнозу «Нового Калининграда», утром и днем ожидается +11°C, вечером +6,9°C. Утром и днем дождь, вечером солнечно. Влажность 91%, температура воды 8,8°С.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в пятницу ночью ожидается +6...+9°С, днем в Калининграде и области +9...+12°С, в первой половине суток — облачно, во второй — переменная облачность. Зона осадков на линии атмосферного фронта смещается на юго-восток, осадки сейчас сохраняются в южных, центральных, восточных и северных районах области и прекратятся к полудню и обеденным часам. На западе региона существенных осадков уже не наблюдается. Над всем регионом пасмурно. Температура по области днем около +10...+14°С (на севере региона возможно до +15°С), к обеду ожидаются прояснения.