В Багратионовском районе поисковики нашли останки девяти советских солдат штрафбата

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В Калининградской области найдено захоронение девяти красноармейцев, погибших в боях Восточно-Прусской наступательной операции советских войск в начале марта 1945 года. Об этом сообщил ТАСС руководитель региональной общественной организации поисковиков «Совесть» Руслан Хисамов.

«Захоронение военной поры было выявлено на территории Багратионовского района, вблизи автострады, ведущей к границе Калининградской области с Польшей. При обследовании его на небольшой глубине были обнаружены останки девяти красноармейцев», — уточнил Хисамов. По его словам, в захоронении также были обнаружены две медали «За оборону Ленинграда», красноармейская книжка, солдатские ложки с различными надписями, карандаши, именной портсигар, советские монеты различного достоинства, носовой платок и траурный знак, выпущенный в год смерти С. Кирова.

Активистам «Совести» удалось установить, что останки принадлежат бойцам 10 отдельного штрафного батальона. Погибли они 2 марта 1945 года во время боев за автостраду, которая являлась стратегически важным объектом в операции по расчленению фашисткой группировки под Кенигсбергом. Останки солдат перезахоронят на одном из воинских мемориалов, и их фамилии также появятся на гранитных плитах братской могилы.

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