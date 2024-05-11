Погода в Калининграде 11 мая

В субботу, 11 мая, погода в Калининградской области будет прохладной, но без дождей. По информации Гидрометцентра России, в течение дня ожидается до 13 градусов тепла и переменная облачность. Ветер северный, до 4 метров в секунду.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что в Калининграде, Полесске, Багратионовске и Мамоново будет до 14 градусов, на востоке области — до 13, а холоднее всего окажется на побережье. В Зеленоградске, Пионерском, Балтийске — максимум 10 градусов выше нуля. А вот в ночь на воскресенье картина ожидается другой — холоднее всего будет, по данным синоптиков, в восточной части региона (до 2 градусов), теплее — на западе (до 6). В областном центре ожидается до 3 градусов ночного тепла.

Прогноз погоды «Нового Калининграда» говорит о том, что в столице региона столбик термометра сможет в субботу подняться до 9,6 градуса. Ветер — северный, 3 метра в секунду, давление 767 мм, влажность — 72%. Температура воды в море — 8,2 градуса. Осадки не прогнозируются.