Из-за матча «Балтики» и «Динамо» продлевается работа общественного транспорта

В субботу, 11 мая, в Калининграде будет продлена работа общественного транспорта по некоторым маршрутам общественного транспорта. Причина — вечерняя игра «Балтики» и «Динамо». Об этом калининградский футбольный клуб сообщает в соцсетях со ссылкой на городской комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Речь о двух автобусных и двух трамвайных маршрутах:

автобус № 11 в 22:40 отправится от остановки «Солнечный бульвар» до конечной,

автобус № 39 в 22:40 отправится от ост. «Солнечный бульвар» через центр города по своему маршруту в направлении Московского района,

трамвай № 3 и трамвай № 5 в 22:50 от ост. «Рыбная деревня» отправятся по своим маршрутам через центр города и до конечных точек.

Кроме того, клуб организует доставку болельщиков после матча от «Ростех Арены» до центра города. Шаттлы по окончании игры будут располагаться на парковке у стадиона. Они без остановок проследуют до сквера у памятника «Мать-Россия».

Игра начнется в 20:30. (0+)