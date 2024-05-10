«Балтика» в субботу вечером сыграет с московским «Динамо»

Фото: ФК «Балтика»
Фото: ФК «Балтика»
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«Балтика» в рамках 28 тура российской Премьер-лиги сыграет с московским «Динамо». Игра пройдёт в Калининграде и начнётся в 20:30 (0+).

После гостевого поражения от «Урала» «Балтика» усложнила свое положение в борьбе за место в РПЛ. После 27 туров калининградцы находятся в зоне прямого вылета: на 15 месте с 26 очками. 

В трех оставшихся уик-эндах Премьер-лиги балтийцы дома встретятся с московскими «Динамо» и «Локомотивом», а между этими играми должны съездить к «Ростову». До этого в чемпионате калининградцы смогли заработать очки только в матче с южанами (1:1 в Калининграде), а двум московским командам в первом круге РПЛ проиграли: динамовцам со счётом 2:0, железнодорожникам — 3:2.



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