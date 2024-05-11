Авиасубсидии по маршруту Калининград — Пермь отменили из-за высокого спроса

Авиакомпания Ikar прекратила выполнение субсидированной программы полетов из Перми в Калининград. Перевозки в чартерном формате будет совершать Nordwind Airlines. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные пермского международного аэропорта «Большое Савино».

Как пояснили в министерстве транспорта Прикамья, на летний период запланирована только полетная программа авиакомпании Nordwind. «Летом спрос на билеты в Калининград довольно высокий, поэтому направление не требует дополнительной бюджетной поддержки», — подчеркнули в минтрансе.

Ведомство отметило также, что с началом осени субсидированные рейсы должны возобновиться, поскольку покупаемость билетов на указанное направление начнет снижаться. По данным онлайн-табло пермского аэропорта, субсидированные рейсы авиакомпании Ikar должны возобновиться с 1 октября 2024 года.

На данный момент регулярные рейсы из Калининграда в Пермь осуществляет авиакомпания Nordwind дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Согласно данным сайтов продаж, ее билеты в мае можно приобрести по цене от 8,5 до 21 тысячи рублей (самая высокая стоимость выпадает на воскресенье, 12 мая). В июне цена варьируется от 10,5 до 15,5 тысячи рублей в одну сторону.