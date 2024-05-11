Синоптики обещают Калининградской области скорое потепление

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К середине будущей недели в Калининградской области потеплеет, и температура достигнет климатической нормы. В последние дни отклонение от нее составляет около 2-4°С, сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Уже к началу и середине следующей недели можно ожидать повышения дневных температур по области до +18...+20°С, а во второй половине недели возможно и выше! Ночи также станут теплее, и на следующей неделе заморозки скорее всего будут исключены даже на почве, — отмечают эксперты. — По сути, дневные температуры начнут повышаться на 1-2°С в день уже с завтрашних суток». Таким образом, «в ближайшие дни температура вернется в комфортную климатическую норму», — добавили они.


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