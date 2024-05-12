Погода в Калининграде 12 мая

Во воскресенье, 12 мая, в Калининградской области ожидается прохладная солнечная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +15°С, ночью столбик термометра опустится до +3°С. Ожидается слабый ветер порывами до 8 м/с. Атмосферное давление выше нормы — 767 мм рт.ст. Относительная влажность 56%.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует ночные заморозки до −2°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», во воскресенье в столице региона ожидается ясная погода с дымкой. Максимальная температура воздуха днём — +14°С, ночью — до +6,2°С. К вечерним часам небо затянет облаками.